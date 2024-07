RBC BlueBay: bond high yield, ciclo positivo. Il private credit e' diventato piu' costoso - PAROLA AL MERCATO

di Justin Jewell * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - Nel mondo odierno, gli investitori nel comparto high yield possono realisticamente aspettarsi rendimenti nell'ordine dell'8-9%.

Non molto tempo fa, i rendimenti erano la meta'.

Naturalmente, sono presenti sfide nella coda del mercato, come sempre. Stiamo prestando attenzione ai tassi di default, poiche', nel 2021 e nel 2022, i default erano prossimi allo zero. La sfida che ridurra' leggermente i rendimenti nei prossimi due o tre anni e' rappresentata dal fatto che i default dovrebbero tornare al 2,5-3,5%. Dopo il livello storico di rialzi dei tassi, le societa' si trovano a operare in un mondo con costi del capitale piu' elevati, e alcune potrebbero avere delle difficolta' in questo periodo. La media dei default a lungo termine e' stata di circa il 3%, quindi stiamo essenzialmente tornando a un quadro piu' tipico, in cui le aziende occasionalmente falliscono.

Alcuni investitori potrebbero chiedersi se vengano adeguatamente ricompensati per il rischio aggiuntivo insito nel credito high yield, considerato che gli spread sono relativamente ristretti, ma il mercato e' mutato significativamente per diversi aspetti.

In primo luogo, le societa' hanno rinunciato a rifinanziare il debito pregresso, assunto a tassi molto bassi. Cio' ha avuto l'effetto di ridurre la duration del mercato high yield. Pertanto, la minore durata delle obbligazioni le rende meno rischiose. In secondo luogo, abbiamo assistito a uno spostamento verso l'alto della qualita'. La componente CCC del mercato non e' cresciuta, poiche' molte societa' piu' rischiose hanno cercato fonti di finanziamento alternative.

Allo stesso tempo, i titoli BB hanno continuato a crescere, creando una maggiore profondita' nell'universo degli investimenti.

* Head of European High Yield Leveraged Finance, RBC BlueBay.

