RBC BlueBay: azionario India, una storia di lungo termine - PAROLA AL MERCATO

di Laurence Bensafi* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 feb - Dopo diversi anni di ottime performance e un significativo rialzo dei rating, nel 2025 invece il mercato azionario indiano ha sottoperformato rispetto al resto dei mercati emergenti.

Diversi fattori hanno contribuito a questa sottoperformance.

In primo luogo, la crescita del Pil e' stata piu' lenta del previsto con un rallentamento della crescita degli utili societari. Inoltre, il sentiment degli investitori si e' spostato sempre piu' verso la Cina, spinto dalle dinamiche favorevoli del mercato azionario cinese. Sebbene il mercato azionario indiano continui a essere scambiato con un premio rispetto a quello cinese, il premio relativo si e' ridotto in modo significativo e si trova ora nella parte bassa del suo intervallo storico. Cio' potrebbe suggerire che la probabilita' di un'ulteriore sostanziale sottoperformance dell'India rispetto alla Cina si e' ridotta.

Da una prospettiva sia top-down sia bottom-up, l'India offre un solido potenziale di crescita a lungo termine. Si prevede che il Paese sara' l'economia principale con la crescita piu' rapida nei prossimi cinque anni e, grazie al suo profilo demografico favorevole, si distingue come una delle opportunita' di investimento piu' interessanti nei mercati emergenti. L'India ospita la popolazione giovanile piu' numerosa al mondo, il che le garantisce un sostanziale dividendo demografico per sostenere e rafforzare la sua traiettoria di crescita.

L'India beneficia anche di interessanti fattori strutturali di lungo termine, come la 'premiumizzazione', trainata dall'aumento dei redditi, dall'urbanizzazione e dall'evoluzione delle preferenze dei consumatori. Con l'aumento del benessere delle famiglie, i consumatori sono sempre piu' orientati verso prodotti ed esperienze di qualita' superiore. Considerando che si stima che entro il 2027 circa 100 milioni di persone guadagneranno piu' di 10.000 dollari all'anno, l'espansione del segmento di popolazione benestante e' destinata ad aumentare in modo significativo la spesa discrezionale.

Un altro motore di crescita a lungo termine e' la digitalizzazione. La rapida espansione delle infrastrutture digitali ha portato a una maggiore efficienza, trasparenza e innovazione in tutti i settori, favorendo al contempo un aumento della produttivita'. La digitalizzazione e' anche un fattore chiave per l'inclusione finanziaria. Grazie all'ampliamento dell'accesso ai sistemi finanziari attraverso piattaforme mobili e innovazioni fintech, milioni di persone che prima erano 'sottobancarizzate' ora partecipano al sistema finanziario formale. Considerando che solo il 23,1% degli adulti possiede un conto bancario mobile, il potenziale di inclusione finanziaria guidata dal digitale resta sostanziale.

Sebbene le prospettive di crescita a lungo termine dell'India rimangano molto promettenti, nel 2025 il Paese ha registrato una performance inferiore alle aspettative, in netto contrasto con i risultati storicamente positivi. Diversi fattori hanno contribuito a questa performance negativa a breve termine, tra cui valutazioni elevate, incertezze geopolitiche, un temporaneo eccesso di offerta sul mercato e una spesa in conto capitale contenuta da parte del settore privato.

Una questione chiave a lungo termine per l'India e' se assisteremo a una ripresa sostenuta della crescita trainata dai consumi e da una rinnovata spesa in conto capitale privata. I consumi hanno subito un rallentamento quest'anno a causa dell'aumento della tassazione e dell'elevato indebitamento delle famiglie, che ha messo sotto pressione i consumi nelle citta'. Tuttavia, il governo ha deciso di concentrarsi sulla spesa per i consumi nel suo ultimo bilancio e ha introdotto misure quali la riforma dell'aliquota della tassa su beni e servizi (GST) e i tagli fiscali per sostenere la spesa dei consumatori.

L'India ha registrato una crescita robusta nell'ultimo decennio, trainata dalle riforme strutturali e dai significativi investimenti infrastrutturali sotto la guida del primo ministro Modi. Nonostante la recente sottoperformance a breve termine, rimaniamo fiduciosi nel potenziale a lungo termine del Paese come mercato emergente in piu' rapida crescita. Attualmente abbiamo una posizione neutrale nella nostra strategia, dopo aver abbandonato il sovrappeso di lunga data alla fine dello scorso anno.

Cercheremo di rafforzare il nostro posizionamento a seguito di un miglioramento degli utili e delle valutazioni verso i loro trend di lungo termine.

*Deputy Head of Emerging Markets Equities, RBC BlueBay "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

