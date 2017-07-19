Raiffeisen Capital Management: Reality check per i mercati - PAROLA AL MERCATO

di Karin Kunrath * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Recentemente, numerosi commenti di mercato hanno fatto riferimento al termine 'complacency', che descrive un elevato grado di autocompiacimento tra gli investitori sempre piu' ottimisti e, in relazione al mercato azionario ai livelli record, anche un certo distacco dalla realta' economica.

Ci si deve quindi chiedere se il livello dei prezzi sulle borse (statunitensi) sia giustificato, dato che gli attuali fattori di stress sembrano venir in gran parte ignorati e l'attenzione degli investitori e' gia' rivolta ai prossimi trimestri o al prossimo anno. In effetti, in passato le aziende sono sempre state in grado di reagire alle condizioni difficili in modo piu' rapido ed efficace di quanto si potesse inizialmente prevedere. Cio' giustifica un sano ottimismo e il fatto di non prestare attenzione agli effetti immediatamente negativi.

Sebbene permangano una serie di incertezze relative all'erratica politica doganale, che rappresenta un rischio di rallentamento della crescita e di aumento dell'inflazione, in particolare per gli Stati Uniti, il loro impatto sul mercato dei capitali e' diminuito costantemente nelle ultime settimane, anche grazie ai dati macroeconomici resilienti. La pressione sulla Fed affinche' abbassi nuovamente i tassi d'interesse e' invece in aumento, soprattutto perche', da un lato, nonostante i dazi all'importazione gia' introdotti, non si e' registrato finora alcun aumento significativo dell'inflazione e, dall'altro, gli ultimi dati sul mercato del lavoro sono stati inferiori alle aspettative.

Per quanto riguarda le previsioni sugli utili per il secondo trimestre, che erano state riviste al ribasso in precedenza, nel corso della stagione dei rendiconti queste sono state chiaramente superate e anche le prospettive di crescita degli utili futuri appaiono piuttosto positive al momento.

L'ambizioso livello di valutazione e la recente situazione di ,ipercomprato' sul mercato azionario evidenziano che in breve tempo e' stato scontato molto ottimismo nei prezzi, il che rende piu' probabile una fase di maggiore volatilita'.

Tuttavia, fintanto che i regolari ,reality check' effettuati nell'ambito delle relazioni trimestrali continueranno a essere cosi' positivi, in particolare per le principali societa' statunitensi in crescita, dimostrando che l'impatto dei dazi sull'economia e' sostenibile, il mercato dovrebbe rimanere ben sostenuto. Attualmente abbiamo una posizione neutrale sulle azioni.

* Chief Investment Officer, Raiffeisen Capital Management.

red-

(RADIOCOR) 31-08-25 13:38:48 (0245) 5 NNNN