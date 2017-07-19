Raiffeisen Capital Management: per 2026 nuove opportunita' in un contesto di crescita moderata - PAROLA AL MERCATO

di Karin Kunrath* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 dic - Dopo un 2025 caratterizzato da forti movimenti sui mercati dei capitali, il 2026 si apre con uno scenario macroeconomico piu' stabile ma non privo di elementi di complessita'. La crescita globale e' attesa su livelli moderati, intorno al 3%, con gli Stati Uniti che dovrebbero continuare a sovraperformare grazie a una politica fiscale espansiva e agli investimenti legati all'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, il graduale rallentamento dell'inflazione offre alle banche centrali un margine di manovra differenziato: la Federal Reserve dispone di maggiore spazio per ulteriori tagli dei tassi, mentre la BCE probabilmente non procedera' a ulteriori riduzioni.

Nel 2025 i titoli di Stato decennali dell'area euro hanno registrato un aumento dei rendimenti, mentre a livello internazionale i rendimenti hanno registrato una tendenza al ribasso. Le curve dei tassi di interesse sono diventate piu' ripide e gli spread creditizi si sono ridotti. Cio' ha favorito le obbligazioni societarie, che nel 2025 hanno registrato un andamento migliore rispetto ai titoli di Stato.

Anche nei mercati emergenti i premi di rischio sono diminuiti, determinando una performance molto positiva, soprattutto per le obbligazioni in valuta forte.

In questo contesto, dunque, cosa aspettarsi dal mercato obbligazionario per il 2026? Obbligazioni governative: L'irripidimento delle curve apre nuove opportunita' Il 2025 e' stato caratterizzato da un'inversione che ha portato a un forte aumento nella pendenza della curva dei rendimenti, soprattutto nella parte lunga. Cio' apre un buon potenziale di performance per i titoli di Stato nel 2026, soprattutto se la dinamica della curva si stabilizzera' nel corso dell'anno. Inoltre, in caso di una fase di avversione al rischio, i titoli di Stato potrebbero trarne beneficio e contribuire alla stabilita' del portafoglio.

Analogamente alla crescita economica, anche i titoli di Stato potrebbero subire una rotazione: paesi come Italia e Spagna difficilmente riusciranno a mantenere la loro sovraperformance rispetto alla Germania. Per quanto riguarda i titoli di Stato francesi, il contesto politico potrebbe portare a un aumento della volatilita'.

Nel complesso, vediamo i titoli del Tesoro USA in modo costruttivo: i tagli dei tassi d'interesse per un totale di 75 punti base dovrebbero portare a una buona performance anche per le scadenze piu' lunghe. Tuttavia, una Fed che appare troppo limitata nella sua indipendenza dal governo potrebbe rappresentare un peso per il segmento a lungo termine del mercato. Per gli investitori in euro, sulla base delle nostre previsioni di un leggero indebolimento dell'euro rispetto al dollaro USA a 1,20, prevediamo lievi perdite dovute all'andamento della valuta.

*Chief Investment Officer, Raiffeisen Capital Management.

Red-

(RADIOCOR) 20-12-25 14:12:57 (0291) 5 NNNN