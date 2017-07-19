Raiffeisen Capital Management: outlook azionario 2026, fondamentali solidi - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 dic - I mercati emergenti nel dettaglio Sulla scia dei mercati tecnologici in Corea e Taiwan, prevediamo che il 2026 sara' un altro anno forte per le azioni dei mercati emergenti. Il boom dei semiconduttori e delle infrastrutture di intelligenza artificiale gioca a favore di questi paesi, in quanto fornitori leader di tecnologie chiave, soprattutto perche' il livello di valutazione e' notevolmente piu' conveniente rispetto a quello degli Stati Uniti. Il mercato cinese rimane attraente nonostante i conflitti commerciali con gli Stati Uniti, poiche' la Cina ha diversificato i suoi flussi di esportazione e potrebbe compensare le debolezze del mercato statunitense aumentando le esportazioni verso altre regioni.

Inoltre, il Paese sta promuovendo la creazione di un ecosistema di IA indipendente e rafforzando politicamente il settore privato per promuovere la crescita e l'innovazione.

Un possibile rallentamento dell'economia, che non puo' essere del tutto escluso, sarebbe probabilmente attenuato da misure volte a sostenere la domanda interna. L'India e' uno dei mercati azionari piu' promettenti in Asia nel medio-lungo termine, nonostante le valutazioni attualmente elevate che limitano il rapporto rischio/rendimento. I principali motori della crescita sono le riforme strutturali globali, una classe media giovane in forte crescita con un aumento dei consumi e massicci investimenti nelle infrastrutture. Non da ultimo, l'India beneficia della tendenza globale alla diversificazione delle catene di approvvigionamento, che sta portando molte aziende a trasferire la loro produzione in questo Paese, rendendolo un luogo di produzione attraente.

I fattori di rischio da monitorare per il 2026 Allo stesso tempo, e' importante non perdere di vista alcuni rilevanti fattori di rischio. In primo luogo, le valutazioni elevate di alcuni segmenti di mercato incorporano aspettative ambiziose, che potrebbero essere disattese e dar luogo a correzioni, anche temporanee. Un aumento inatteso dell'inflazione potrebbe inoltre limitare o annullare ulteriori tagli dei tassi, rendendo necessaria una revisione delle valutazioni.

Ulteriori elementi di attenzione riguardano il riemergere del dibattito sulla sostenibilita' del debito pubblico globale, con il rischio di curve dei rendimenti piu' ripide e pressioni sulle valutazioni azionarie, e le incertezze legate alla leadership e alla credibilita' della FED, che potrebbero innescare deflussi dagli asset in dollari USA. Un marcato indebolimento del mercato del lavoro statunitense o una recessione negli Stati Uniti rappresenterebbero infine scenari negativi per gli asset rischiosi. Sullo sfondo, i rischi geopolitici restano elevati anche nel 2026, in particolare nei dossier Ucraina/Russia e Cina/Taiwan, i cui sviluppi continuano a essere difficili da valutare.

Pur non essendo scontata la materializzazione di tali rischi, resta fondamentale mantenere un approccio vigile e adattare, se necessario, la valutazione dei mercati e il posizionamento di portafoglio.

*Chief Investment Officer, Raiffeisen Capital Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

