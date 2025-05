Rai Way: completata la costruzione di una nuova torre in Puglia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - Sulla nuova torre saranno gradualmente trasferiti, tra la fine del 2025 e la primavera del 2026, tutti i servizi presenti nelle due strutture in sostituzione, come i collegamenti in ponte radio, l'antenna FM e le parabole, e ospitera' una nuova antenna da 4+4+4+4 pannelli a quota 114 metri in vista del piano di estensione del Servizio Dab RAI.

Achille Albano, direttore della divisione Infrastructure & Real Estate di Rai Way, ha dichiarato: 'Siamo molto fieri di annunciare la sostituzione delle torri presenti nella zona di Monte Caccia con una nuova torre piu' alta, piu' moderna e all'avanguardia. Rai Way migliora costantemente la qualita' delle sue infrastrutture e continuera' a investire per l'ottimizzazione del parco torri a servizio della trasmissione e diffusione. La nuova torre, realizzata in tempi record con la collaborazione costante della Region Puglia e Molise e grazie alle elevate competenze impegnate, continuera' a trasmettere il segnale radiotelevisivo per una porzione importante del sud Italia. Un progetto complesso i cui risultati sono motivo di orgoglio e conferma della nostra identita' di grande operatore infrastrutturale'.

