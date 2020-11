Rai: Gualtieri, rinnovo cda sara' occasione per provare a rilanciare azienda

'Cio' non toglie doveroso ringraziamento per azione Salini' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 nov - Il rinnovo del cda Rai rappresenta "una opportuna occasione per provare a voltare pagina e rilanciare l'azienda". Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, torna cosi' sulla scadenza del rinnovo dei vertici di Viale Mazzini che, ribadisce, verra' rispettata nei termini previsti dalla legge. "Questo non toglie naturalmente - ha puntualizzato in sede di replica in audizione e nella commissione di Vigilanza Rai - che da parte mia deve esserci un doveroso riconoscimento e ringraziamento per l'azione svolta, in primo luogo dall'amministratore delegato, che voglio ringraziare per l'impegno profuso in questi mesi difficili di lavoro, anche conseguendo risultati e attuando iniziative importanti".

Il ministro ha peraltro puntualizzato, con implicito riferimento all'attuale ad Fabrizio Salini, che i "problemi evidenziati" sul conto dell'azienda nel corso dell'audizione "non vanno esclusivamente ricondotti a una dimensione soggettiva, personale".

