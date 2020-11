Rai: Gualtieri, confermo riassegnazione 5% extragettito ad azienda, per 85 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 nov - Torneranno alla Rai risorse pari al 5% del cosiddetto extragettito derivante dal recupero dell'evasione dal canone. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, audito dalla commissione Vigilanza Rai in veste di azionista pubblico di controllo dell'azienda . "Per il 2020 - ha detto - l'importo in questione e' pari a circa 190 milioni, di cui 105 milioni da riversare gli altri operatori radiotelevisivi, e 85 milioni, 5% del canone annuo, che rimangono allo Stato.

Posso confermare in questa sede che nell'ambito della prossima legge di Bilancio e' stata inserita una norma che prevede che tale ultimo importo, sia riassegnato alla stessa Rai, a parziale compensazione degli oneri derivanti dalla crisi economica in atto". E ha fatto rilevare: "Lo Stato quindi in una, in una fase particolarmente delicata e difficile, ha accolto l'invito rivolto non solo dalla Rai, a sostegno delle proprie esigenze, ma da un'ampia schiera di associazioni di categoria e di operatori del mondo audiovisivo, che sono parte fondamentale della produzione culturale italiana, che rappresentano l'indotto del Paese".

