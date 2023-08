Quaestio sgr: paralleli storici, il 2023 come il 2008? - PAROLA AL MERCATO

di Giacomo Saibene* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 ago - Arrivati a meta' del 2023 con le maggiori economie in ottima salute, ci si e' quasi stancati di domandarsi se arrivera' o meno una recessione economica nei prossimi mesi. Se da un lato tanti indicatori macro-finanziari danno segnali piuttosto chiari di un prossimo rallentamento dell'economia, dall'altro sembra di aspettare Godot. Per ingannare questa attesa vorrei quindi ripercorrere alcuni degli eventi che portarono alla Grande Recessione del 2007/09, per evidenziarne similitudini e differenze. Il primo segnale tecnico di recessione arriva nel febbraio 2006, con l'inversione della curva dei tassi 10-2Y, che rimarra' tale per quasi tutti i 16 mesi successivi.

Nel luglio 2006 la FED pone fine al rialzo dei tassi, fermandosi al 5.25% per tutti i 12 mesi successivi, e il prezzo delle case USA raggiunge il suo massimo. Primi significativi segnali di stress sia sul mercato dei beni durevoli sia sul mercato immobiliare appaiono nel febbraio 2007. Tra agosto e settembre 2007 ci sono i primi fallimenti di hedge fund e REITS legati ai mutui subprime, oltre la corsa agli sportelli della banca inglese Northern Rock. La FED inizia a tagliare i tassi e il tasso di disoccupazione sale al 4.7% dal 4.4% di maggio. Il mercato azionario pero' continua a crescere, con l'indice S&P 500 che raggiungera' il suo massimo in ottobre (+24% YoY). Nel gennaio 2008 la FED riduce i tassi di -0.75% con un intervento emergenziale. Le borse registrano il peggior mese dal 2000: -6% per l'indice S&P 500. Marzo 2008: la banca Bear Stearns si dichiara insolvente e viene forzatamente acquisita da JPMorgan Chase e la FED effettua un nuovo taglio dei tassi di -0.75%.

Nel luglio 2008 il prezzo del petrolio raggiunge il record storico di 147$ al barile, mentre i prezzi delle case e l'indice S&P 500 sono a -11% e -16% dai loro massimi.

Settembre 2008: la banca d'affari Lehman Brothers fallisce.

Il governo prende controllo di Fannie Mae, Freddie Mac e AIG.

Bernanke chiede la creazione di un fondo da 700$ miliardi (Troubled Asset Relief Program) per ripristinare la liquidita' nel mercato monetario, prossimo al collasso. Il Congresso tuttavia non fa passare la proposta al primo voto (29 settembre), ma soltanto qualche giorno dopo (1 ottobre), contribuendo ad alimentare lo stato di panico sui mercati.

Marzo 2009: l'indice S&P 500 crolla a -51% dai massimi. Il prezzo delle case (ora a -20%) continuera' a scendere fino al 2012 e il tasso di disoccupazione continuera' a salire fino a ottobre 2009, arrivando al 10%. Il Congresso USA approva un piano di aiuti fiscali da 787$ miliardi (American Recovery and Reinvestment Act).

Dopo sei mesi di 'buio economico', le grandi banche americano riportano profitti nei loro conti trimestrali e i mercati finanziari iniziano il rimbalzo. Questo processo e' durato due anni e mezzo: l'indice S&P 500 raggiunse il suo valore massimo nell'ottobre 2007: 15 mesi dopo la fine del ciclo di rialzi dei tassi. Dopo il turbolento inizio del 2008, l'indice S&P 500 rimase relativamente stabile, da maggio a settembre 2008, seppur a -10/15% dai suoi massimi, cosi' come il tasso di sconto della FED, che rimase appena sotto al 2% per quattro mesi. Nel primo anno non successe quasi nulla.

Nel secondo vi furono eventi piu' critici, che lasciarono i consumatori con un patrimonio ridotto del -10/15%. Ma e' nel settembre 2008 che crollo' tutto: in un contesto gia' molto fragile, furono il fallimento di Lehman Brothers e il completo blackout dei mercati monetari a innescare definitivamente la Grande Recessione, con una politica fiscale tentennante. Oggi ci sono molte similitudini, ma anche importanti differenze: sono fallite alcune banche, ma non c'e' un sistema finanziario ombra pieno di titoli ABS invalutabili. La curva dei tassi si e' gia' invertita, ma la ricchezza dei consumatori e' piu' solida di allora.

Ma la differenza piu' importante e' che, fortunatamente, ancora non c'e' stato un evento saliente capace di scatenare una crisi, cosi' come fu Lehman Brothers. Infatti, non serve soltanto un lento accumularsi di eventi per generare una recessione, ma soprattutto c'e' bisogno di un evento cruciale, come un enzima per scatenare una reazione chimica: oggi ancora non si e' palesato, come il nostro Godot, e purtroppo non sappiamo se mai arrivera' mai o meno.

*Equity Portfolio Manager, Quaestio SGR "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

