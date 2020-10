Psa: -12,7% a 589mila unita' vetture vendute nel III trimestre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 ott - Il Gruppo Psa nel terzo trimestre 2020 ha venduto nel mondo 589mila vetture, in calo del 12,7% rispetto allo stesso periodo del 2019, quando le unita' vendute erano state 674mila. Pesa soprattutto il calo delle vendite in Europa: -12,9% a 496mila unita' rispetto a 569mila del terzo trimestre 2019 e il crollo in Cina: -67,9% a 9mila unita' da 27mila. Nella regione Medio Oriente e Africa le vendite sono aumentate del 38,8% a 47mila unita'. Segno piu' anche per le vendite nella regione Eurasia: +23,9% a 5mila unita'. In calo, invece, le vendite in America Latina (-23,5% a 25mila unita'), e nell'area India e Asia Pacific (-2,8% a 7mila unita'). Gli stock della divisione Automotive alla fine del terzo trimestre 2020 ammontano complessivamente a 428mila unita' (142mila del gruppo e 286mila di concessionari indipendenti), in calo rispetto ai volumi alla fine del terzo trimestre 2019, quando gli stock ammontavano a 547mila unita' (207mila del gruppo e 367mila di concessionari indipendenti).

Com-Fla-

(RADIOCOR) 28-10-20 08:26:58 (0158) 5 NNNN