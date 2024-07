Prysmian: installazione cavo Hvdc a record 2150 m. di profondita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 lug - Prysmian annuncia di aver completato con successo i sea trial test per l'installazione in acque ultra-profonde di un cavo Hvdc MI1 da 500 kV a una profondita' di 2.150 m. "Per il settore - si spiega in un comunicato - si tratta di un'installazione record: per la prima volta un cavo Hvdc viene posato a una tale profondita', fissando nuovi standard di mercato".

"Questo cavo con armatura non metallica - prosegue il comunicato - e' stato progettato con un materiale composito in fibre sintetiche definendo una nuova generazione di tecnologie in cavo. L'uso di un'armatura innovativa che puo' essere fino al 50% piu' leggera dell'acciaio nell'acqua, insieme alla nave posacavi all'avanguardia Leonardo da Vinci, permettera' di installare e manutenere il cavo per il progetto di Terna Tyrrhenian Link ad una profondita' marina di oltre 2.000 metri, la piu' elevata mai raggiunta con un cavo di potenza". La medesima tecnologia 'leggera' era gia' stata utilizzata nel 2019 per l'interconnessione Evia-Andros-Tinos a 550 m di profondita' marina e nel 2020 per il progetto di interconnessione sottomarina Creta-Peloponneso a una profondita' di mille metri. Il cavo verra' impiegato nell'ambito del progetto Tyrrhenian Link, una commessa del valore di 1,7 miliardi di euro assegnata da Terna nel 2021. Prysmian partecipa al progetto occupandosi della progettazione, fornitura e installazione di oltre 1.500 km totali di cavi sottomarini per supportare gli scambi energetici tra Sardegna, Sicilia e Campania, rafforzando l'hub energetico del Mediterraneo.

