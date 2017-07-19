Prysmian: in jv con Fincantieri compra Xtera, leader sistemi telecom sottomarini -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 dic - La sicurezza, prosegue la nota, sara' un elemento centrale dell'offerta di Prysmian e le sue competenze consolidate nel monitoraggio, nell'installazione e nella produzione dei cavi saranno integrate con quelle di Fincantieri, che conferma il proprio ruolo di leader nello sviluppo di soluzioni integrate per l'universo sottomarino, con particolare attenzione alle soluzioni unmanned e per la sicurezza. Come ha affermato Raul Gil, evp transmission di Prysmian "la sicurezza rappresenta un elemento distintivo per i nostri clienti e, anche grazie a questa partnership con Fincantieri, saremo in grado di offrire al mercato soluzioni uniche e tecnologicamente avanzate, secondo un modello one-stop shop.' Pierroberto Folgiero ha aggiunto che, con questa operazione, "rafforziamo la nostra capacita' di anticipare le sfide globali e di guidare l'innovazione lungo l'intera catena del valore. In un mondo in cui le infrastrutture sottomarine sono sempre piu' fondamentali, Fincantieri punta a essere un leader e un punto di riferimento nello sviluppo di soluzioni integrate e sostenibili.' Keith Henderson, amministratore delegato di Xtera, ha aggiunto: 'questo investimento rappresenta un importante traguardo nel percorso di Xtera, volto a rafforzare ulteriormente la nostra posizione competitiva nei sistemi di telecomunicazione sottomarina. Siamo entusiasti di collaborare con Prysmian e Fincantieri per offrire un'ancora piu' ampia integrazione lungo l'intera catena del valore agli operatori telecom e private owner di sistemi sottomarini." Xtera, specializzata in progetti sottomarini regionali e di lunga distanza grazie alla tecnologia proprietaria di ripetitori, vanta i ricavi per fte piu' elevati del settore, con circa 130 milioni di euro di fatturato e circa 60 dipendenti. Xtera dispone inoltre di strutture di ricerca e sviluppo all'avanguardia nel Regno Unito e in Texas.

L'acquisizione di Xtera completera' la leadership di Prysmian nella produzione di cavi sottomarini per le telecomunicazioni, presso lo stabilimento di Nordenham (Germania), con soluzioni in-house di monitoraggio acustico e della temperatura, una flotta globale di navi posa-cavi e un know-how consolidato. La partnership con Fincantieri fara' leva sulla gia' consolidata collaborazione nel campo delle navi posa-cavi e si estendera' a nuovi servizi sottomarini orientati alla sicurezza, tra cui mezzi di vigilanza e droni.

