Prysmian: acquista americana Channell per 950mln$, piu' importo max 200mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 mar - Il portafoglio prodotti combinato di Prysmian e Channell, spiega la societa' in una nota, "supporteranno lo sviluppo del footprint di Prysmian in Nord America, permettendo al suo business Digital Solutions di cogliere la crescita dei data center e del FTTX e del 5G negli Stati Uniti e in Europa". Channell fara' parte del business Digital Solutions di Prysmian, che e' parte del suo piu' ampio portafoglio sinergico, comprensivo anche delle soluzioni in cavo per l'energia. "Il nostro percorso da produttore di cavi a fornitore di soluzioni di prima classe sta accelerando e, grazie al rafforzamento nell'ambito delle soluzioni di connettivita', saremo in un'ottima posizione per catturare la crescita del mercato, potenziata dalla digitalizzazione e dal lancio dell'intelligenza artificiale" commenta Massimo Battaini, ceo di Prysmian. "Stiamo rafforzando la nostra esposizione in Nord America - aggiunge - e allo stesso tempo, acquisendo know-how e un portfolio prodotti per essere ancora piu' competitivi in tutto il mondo. Channell e' nota per la sua eccellenza e condivide con Prysmian uno spirito di innovazione, poiche' entrambi offriamo soluzioni di qualita' best-in-class che fungono da motore di crescita. Insieme ai nostri cavi in fibra ottica e alla gamma di soluzioni energia saremo in grado di offrire ai clienti un portfolio davvero unico, creando valore per tutti gli stakeholder'. Channell, con sede a Rockwall, Texas, conta poco meno di mille dipendenti. Fondata nel 1922 dalla famiglia Channell, conta tre stabilimenti di produzione in Texas, in Nevada e in California. La base clienti di Channell include i principali operatori di telecomunicazioni, banda larga, utility ed energia. "Sono convinto che Prysmian sia il partner strategico piu' adatto a guidare la prossima fase di crescita di Channell" commenta Bill Channell Jr, ceo e proprietario di Channell. "Confido che Massimo e il suo team condividano la prospettiva che, insieme, le nostre due aziende possano fare ancora di piu' - aggiunge - e sono davvero entusiasta dei benefici che questa fusione portera' ai clienti e ai dipendenti di Channell. Sono convinto che Prysmian rappresenti la nuova casa ideale per Channell e i suoi dipendenti e che sara' in grado di garantirne l'eredita' per i prossimi 100 anni'.

