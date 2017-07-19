Prysmian: acquisisce americana Atkore, enterprise value 3,8 mld $ -2

Acquisizione finanziata con mix di debito e cessione azioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 ago - Atkore e' leader negli Usa nelle soluzioni elettriche e per le infrastrutture, con una presenza operativa a livello globale.

Serve mercati finali in rapida crescita, tra cui data center, edilizia commerciale e industriale, utility e segmenti specialistici, comprese le energie rinnovabili e i trasporti.

Nel 2025 ha registrato ricavi per 2.850 milioni di dollari e un Adjusted Ebitda di 386 milioni. Dispone di circa 30 siti principali, tra stabilimenti produttivi e centri di distribuzione, localizzati prevalentemente in Nord America, oltre che in Australia, Belgio, Nuova Zelanda e Regno Unito e impiega circa 5.400 dipendenti nel mondo.

"L'elettrificazione, i data center trainati dall'intelligenza artificiale e la digitalizzazione richiedono ingenti investimenti infrastrutturali e sono critici per l'economia moderna, rappresentando un'opportunita' rilevante negli Stati Uniti - ha commentato Massimo Battaini, Ceo di Prysmian - Come leader di soluzioni per le connessioni energetiche e digitali, la nostra priorita' e' stata individuare la soluzione piu' adatta a sostenere ulteriormente la nostra straordinaria crescita e redditivita'". Atkore, ha proseguito, "offre un'interessante combinazione di prodotti complementari, esposizione a trend di crescita strutturale e significative opportunita' di sinergia, e rappresenta una decisa accelerazione nell'evoluzione di Prysmian verso un modello di leader integrato di soluzioni per le infrastrutture elettriche". L'acquisizione sara' finanziata attraverso un mix di debito, inclusi strumenti ibridi, ed equity, anche mediante la cessione di azioni proprie, con l'obiettivo di preservare il profilo investment grade di Prysmian.

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(RADIOCOR) 03-08-26 08:33:10 (0128) 5 NNNN