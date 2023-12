Prospettive per il mercato azionario: e' ora di diversificare - PAROLA AL MERCATO

di Jared Franz* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 dic - Una forte ripresa degli utili societari potrebbe rappresentare il vento di coda che fara' veleggiare le quotazioni azionarie nel 2024.

In vista del nuovo anno, l'economia continua a inviare segnali contrastanti. Ma quando si tratta di quotazioni azionarie, uno dei parametri piu' importanti sono gli utili societari.

Negli Stati Uniti, gli analisti di Wall Street prevedono che gli utili delle societa' incluse nell'Indice S&P 500 aumenteranno di quasi il 12% nel 2024, in base ai dati di consenso compilati da FactSet. A cio' si aggiunge un aumento degli utili del 6,1% nei mercati sviluppati non statunitensi e un robusto incremento del 18% nei mercati emergenti.

Viste le difficolta' del 2023, e' logico aspettarsi una ripresa degli utili nel 2024. Tuttavia, esistono diversi rischi che potrebbero innescare revisioni sostanziali degli utili, tra cui il rallentamento della spesa dei consumatori, la contrazione della crescita economica in Europa e in Cina e l'escalation del rischio geopolitico dovuto alle guerre in Ucraina e in Israele.

Non crediamo che sara' un anno terribile per gli utili societari, ma riteniamo piu' probabile una crescita del 6-8% negli Stati Unitie potenzialmente piu' elevata in alcuni mercati emergenti.

Gli investitori potrebbero guardare ai leader di mercato del 2023 - i titoli a grande capitalizzazione statunitensi che guidano la rivoluzione dell'intelligenza artificiale (IA) - come a una continua fonte di forza nel 2024, quando le applicazioni si diffonderanno in tutta l'economia, stimolando potenzialmente un'ulteriore crescita degli utili.

Portafogli azionari eccessivamente concentrati? Tuttavia, gli investitori sembrano ben consapevoli del fatto che il mercato azionario statunitense e' "top heavy". Cio' che forse non sanno e' che l'Indice S&P 500 e' piu' concentrato di quanto non fosse al culmine dell'era delle dot-com.

A settembre, le cinque maggiori societa' dell'S&P 500 rappresentavano il 24% della capitalizzazione di mercato dell'indice, a fronte di una ponderazione del 19% per le cinque maggiori societa' dell'indice nel marzo 2000.

Per quanto riguarda i guadagni di mercato, solo sette societa' - Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Alphabet e Tesla - hanno contribuito per un incredibile 130% al rendimento totale dell'indice nei primi 10 mesi del 2023. In altre parole, senza i cosiddetti "Magnifici sette" l'S&P 500 avrebbe incassato un ribasso.

La diversificazione rimane essenziale Molti di questi leader tecnologici potrebbero anche continuare ad essere buoni investimenti a lungo termine, ma crediamo che gli investitori non debbano concentrare cosi' tanto il portafoglio su un numero ristretto di societa' con modelli di business simili. Considerato il livello di incertezza economica che sicuramente caratterizzera' anche il 2024, riteniamo che la diversificazione sia piu' che mai essenziale.

Tendenze contrastanti sui mercati internazionali Cio' non significa che una qualsiasi forma di diversificazione andra' a beneficio degli investitori. Ci sono molti pesci nel mare e il nostro lavoro come gestori di portafogli attivi e' quello di identificare le societa' che potrebbero rientrare nelle prossime ondate di leader di mercato.

I giganti tecnologici statunitensi non hanno il monopolio sull'innovazione. L'Europa ospita realta' pionieristiche all'avanguardia in ambito sanitario, aerospaziale e in altri settori.

Un esempio e' AstraZeneca, lo sviluppatore britannico-svedese di vaccini contro il COVID e produttore del trattamento contro il tumore al polmone Tagrisso. L'azienda ha investito in modo massiccio in ricerca e sviluppo, dando vita a una ricca pipeline di terapie in fase avanzata di sperimentazione per il trattamento di malattie oncologiche e rare.

I viaggi aerei sono un altro settore in crescita secolare in molti Paesi e la domanda di nuovi velivoli e' in crescita.

Con i requisiti di emissione piu' rigorosi imposti dalle autorita' di regolamentazione in Europa e in tutto il mondo, l'innovazione sara' fondamentale anche per risolvere le sfide legate alla sostenibilita' nel settore aerospaziale.

Le compagnie aeree saranno incentivate a ordinare i velivoli piu' recenti ed efficienti, creando un catalizzatore per i maggiori produttori.

Per illustrare il tema della ricerca di efficienza, Safran - il principale produttore mondiale di motori per velivoli a fusoliera stretta - sta sviluppando in partnership con General Electric motori in grado di ridurre le emissioni del 20%.

I mercati emergenti Nei mercati emergenti, e' probabile che la Cina continuera' a dominare la scena, anche se stanno emergendo nuove opportunita' in Paesi come India, Indonesia e Messico - regioni in cui la crescita delle infrastrutture sta accelerando, i bilanci dei governi sono piu' solidi e i cambiamenti nella catena di fornitura stanno stimolando le economie locali.

Nuove strade, insediamenti abitativi e parchi industriali hanno reso alcune zone dell'India irriconoscibili rispetto a pochi anni fa. L'Indonesia dal canto suo sta attirando investimenti esteri per sviluppare la catena di fornitura dei veicoli elettrici. E il Messico sta diventando un hub di reshoring, in quanto le economie occidentali stanno cercando di riconfigurare le catene di approvvigionamento.

Le opportunita' di investimento spaziano dalle banche ai produttori di componenti per aerei, dagli immobiliaristi alle societa' minerarie e di consumo. Al contempo, la rapida espansione delle piattaforme tecnologiche basate sulla telefonia mobile sta facendo leva sulla domanda di servizi per i consumatori.

*Economista di Capital Group "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

