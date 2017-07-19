Private equity: Anemos di Paolo Basilico scommette sui taralli di Terre di Puglia

'Punta a leader nel settore aggregando altre eccellenze' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 lug - L'estate porta con se' un rimescolamento anche nel settore degli snack salati. Anemos Private Investments, infatti, holding di investimento dedicata al private equity, fondata a inizio 2024 e parte del gruppo Samhita (il family office di Paolo Basilico) ha completato l'acquisizione della maggioranza di Terre di Puglia, marchio specializzato in produzione e commercializzazione di taralli pugliesi. A sua volta, il fondatore e a.d. di Terre di Puglia, Nicola Visaggio, insieme ai principali esponenti del management team aziendale, manterranno una 'quota significativa' del capitale e continueranno a guidare la societa' 'nel suo ambizioso programma di crescita'. Fondata nel 2003, la societa' punta sulla valorizzazione dei prodotti da forno tipici del territorio pugliese. E l'imminente completamento del nuovo stabilimento ad Andria, 'strutturato per triplicare la capacita' produttiva ed efficientare i processi operativi', l'azienda 'si proietta verso un sensibile incremento del proprio posizionamento sia sul mercato domestico sia sui mercati internazionali'.

Attraverso questa partnership, Anemos e Visaggio puntano cosi' a dare il via a un 'progetto di buy-and-build'.

L'obiettivo e' creare 'il leader italiano nel settore degli snack salati, aggregando altre eccellenze del territorio, in modo da accelerare la crescita e portare la tradizione autentica della Puglia in tutto il mondo'.

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