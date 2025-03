Private debt: Aifi, +13% raccolta 2024 a 1,36 mld, investimenti record a 5 mld -2

A livello geografico, la prima Regione resta la Lombardia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 mar - A livello geografico, la prima Regione resta la Lombardia, con il 34% delle societa' italiane oggetto di investimento, seguita da Emilia-Romagna (12%), Lazio e Veneto (11%). Tra i settori, al primo posto con il 20% del numero di imprese troviamo i beni e servizi industriali, seguiti da energia e ambiente, con il 19%. Si sottolinea che il 58% delle societa' target ha meno di 250 dipendenti. La durata media delle operazioni e' di 5 anni e 10 mesi, mentre il tasso d'interesse medio e' pari all'8% se consideriamo le operazioni a tasso fisso, mentre per quelle a tasso variabile il valore e' pari al tasso di riferimento, a cui si aggiunge uno spread del 5,6%. Per quanto riguarda i rimborsi, nel 2024 le societa' che hanno effettuato rimborsi sono state 81 (-1%), per un ammontare pari a 439 milioni di euro (-32%). Il rimborso come da piano di ammortamento dello strumento ha rappresentato la tipologia piu' utilizzata in termini di numero, il 73% del totale. Gli operatori che hanno ricevuto rimborsi (anche parziali) sono stati 13, rispetto ai 16 dell'anno precedente.

