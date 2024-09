Private capital: Cipolletta, attenzione ancora limitata da governo, fare di piu'

'Fondo dei fondi non si riduca solo a favorire quotazioni' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 set - Da parte del governo 'c'e' un'attenzione' verso il mondo del private capital, ma 'e' limitata', in quanto, non e' ancora stato capito che 'il private capital non rappresenta soltanto un'alternativa alla banca o alle borsa, ma e' un elemento di forte complementarita' che puo' coprire uno spazio importante per un paese come l'Italia, con molte piccole e medie imprese che necessitano di un investitore accorto'. E' quanto sostiene Innocenzo Cipolletta, presidente di Aifi, in occasione della presentazione dei dati del settore nel primo semestre 2024.

"Spero che il governo e le autorita' semplifichino il nostro mercato. C'e' da fare di piu'", ha evidenziato Cipolletta, focalizzandosi poi sul fondo dei fondo per le Pmi. "Il governo sta lanciando un fondo dei fondi con lo scopo primario di favorire le quotazioni delle imprese.

Condividiamo l'obiettivo - spiega - ma limitare tutto alla quotazione e' riduttivo e finisce per focalizzare l'attenzione su un piccolo segmento". Secondo il presidente di Aifi, "e' importante che il fondo di fondi possa avere capitali rilevanti, non da altri investitori istituzionali, come invece sembrerebbe, perche' finirebbe per cannibalizzare il mercato. Inoltre, deve riguardare tutte le attivita' del private capital, non solo la borsa".

dim

(RADIOCOR) 16-09-24 14:18:53 (0383) 5 NNNN