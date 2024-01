Prelios: Palenzona, Roma ha potenzialita', investiti finora 200 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 gen - Roma ha grandi potenzialita' per il settore immobiliare ma "e' sottovalutata". Cosi' Fabrizio Palenzona, presidente del gruppo Prelios, che ha completato la ristrutturazione della Galleria Alberto Sordi, di proprieta' di Enasarco, che l'ha conferita al fondo immobiliare Megas, gestito da Prelios sgr.

Palenzona ricorda che il gruppo Prelios e' molto presente nella Capitale con un portafoglio di immobili per 1,5 miliardi. Tra gli edifici iconici in portafoglio a Roma, Palenzona ricorda la sede della Rinascente, il palazzo ex Iri di via Veneto di recente inaugurato con l'ingresso di Deloitte, e "la mia ex sede UniCredit" di viale Tupini all'Eur, in corso di riqualificazione. Con la ristrutturazione della Galleria Alberto Sordi e i nuovi spazi commerciali, Prelios stima di realizzare a regime un fatturato annuo di 100 milioni, il doppio del fatturato precedente la riqualificazione. L'occupazione diretta sara' di 200 addetti con un indotto per altre 600 risorse.

