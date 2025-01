Predict: vince bando D3-4health da oltre 341mila euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 gen - Predict annuncia l'aggiudicazione del bando a cascata 'D3-4health' dell'Universita' di Roma Sapienza con il cluster Universita' di Bari come capofila e Universita' del Salento. Obiettivo, il potenziamento della ricerca sulle tecnologie digitali in ambito sanitario. Il progetto vincitore 'Endoscope' consistera' in uno studio comparativo multicentrico sulla validazione della breath analysis come metodo alternativo di screening altamente selettivo e poco invasivo per la diagnosi precoce del cancro del colon-retto, condotto mediante l'utilizzo di Mistral Sampler, il campionatore dell'espirato sviluppato dalla Societa'. L'iniziativa e' finanziata dal ministero dell'Universita' e della Ricerca nell'ambito del Piano nazionale complementare Salute per la realizzazione di attivita' di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione dei processi e dell'organizzazione.

L'investimento da parte di Predict sara' pari a 341.398,94 euro, di cui 266.339,66 euro di contributo riconosciuto a fondo perduto. Il progetto 'Endoscope' avra' una durata di 12 mesi, durante i quali saranno raccolti i campioni di espirato umano di mille soggetti positivi ai test Fit/Fobt in tutta la regione Puglia. Attraverso il Mistral Sampler, verranno poi analizzati 300 di essi sulla base delle analisi delle colonoscopie per identificare, attraverso algoritmi di machine learning, un pattern di composti organici volatili (Cov) specifico per la diagnosi precoce del cancro del colon-retto.

com-bag

