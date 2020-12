Poste Vita: rileva le quote di Convivio del Fondo Dante (Invimit) per 249mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 dic - Invimit SGR, societa' partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiuso oggi la procedura di commercializzazione delle quote di Convivio, primo Comparto del Fondo Dante, con la cessione al Gruppo Assicurativo Poste Vita di tutte le quote emesse per un valore di circa 249 milioni di euro. Il patrimonio del Comparto e' costituito da immobili provenienti da fondi partecipati da INPS, INAIL e Regione Lazio e comprende immobili di pregio a Roma e Milano e in alcune delle principali citta' italiane, quali Bologna, Genova, Padova e Mantova. Il Fondo Dante rappresenta un innovativo modello di valorizzazione del patrimonio pubblico, scalabile e replicabile, che si propone di contribuire, attraverso la cessione delle quote a investitori professionali, con processi di mercato, alla riduzione del debito pubblico. Gli investitori - si legge in una nota - possono peraltro contare, ai fini della gestione del patrimonio del Fondo, sulle specificita' di Invimit, un centro di competenza specializzata nella gestione di asset di provenienza pubblica.

