Poste Italiane: Di Ceglie (Slc Cgil), va ripensata la logistica

"Ma non siamo interessati a replicare il modello Amazon" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 giu - "Da tempo ci interroghiamo su come Poste possa ripensare la sua logistica, il mondo del recapito guardando al successo di Amazon, in forme e modalita' compatibili con la storia di Poste, il suo ruolo richiamato e il contesto produttivo specifico italiano.

Ma non siamo certamente interessati a replicare il modello di lavoro che Amazon impone ai suoi dipendenti e all'indotto".

Lo ha detto Nicola Di Ceglie, segretario nazionale della Slc Cgil, in occasione del convegno la 'Posta in gioco' organizzato dal sindacato. "Qui - ha aggiunto - si pone il tema della funzione e del ruolo della politica e quindi dello Stato, ruolo e funzione da cui discende quello di Poste Italiane del futuro. Vogliamo essere chiari. Noi non demonizziamo alcun settore di attivita' presente oggi in Poste. Tutto il lavoro, le competenze, i saper fare presenti possono e devono contribuire a far vivere l'azienda. E da questo punto di vista non possiamo che dare atto al gruppo dirigente guidato da Matteo Del Fante che in questi anni ha utilizzato in maniera egregia la leva della diversificazione ed il potenziale della rete degli uffici postali per creare valore a favore del gruppo". Poste Italiane, secondo il sindacato, deve comunque "aprire una fase di riflessione importante dentro di se' e all'interno della stessa societa' italiana. Ha le competenze e la forza per analizzare i quadri che si aprono, elaborare proposte, idee, soluzioni e aprire sperimentazioni sulle nuove frontiere, sulle nuove funzioni di supporto delle trasformazioni economiche e sociali che si genereranno dai cambiamenti in atto".

