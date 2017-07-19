Poste Italiane: amplia rete degli Atm Postamat, 431 nuove installazioni

Nel primo semestre. In 5 Regioni superano sportelli bancari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 ago - Poste Italiane amplia la rete dei Postamat: nei primi sei mesi del 2026 sono stati installati 431 nuovi sportelli automatici Atm Postamat, portando il totale a 9.668 su tutto il territorio nazionale.

Lo annuncia una nota, sottolineando che "l'espansione della rete di Poste Italiane contribuisce a compensare la progressiva desertificazione bancaria del Paese: secondo le ultime rilevazioni della Banca d'Italia sul Sistema dei pagamenti, gli Atm degli istituti di credito sono infatti diminuiti dagli oltre 40 mila del 2018 a poco piu' di 36 mila nel 2025. Inoltre le banche hanno chiuso, nello stesso periodo, quasi un quarto delle filiali, mentre Poste Italiane ha mantenuto pressoche' stabile la propria rete, preservando la presenza anche nei territori meno serviti".

Dal 2018, aggiunge la nota, il numero dei Postamat e' aumentato di 2.386 unita'. Una crescita dei presidi che sfiora il 33% e sono cinque le Regioni in cui il numero degli sportelli di Poste Italiane supera quello dell'intero sistema bancario: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Valle d'Aosta.

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(RADIOCOR) 25-08-26 14:32:36 (0362) 5 NNNN