Poste Italiane: al lavoro per sviluppo nuovi prototipi di cargo e-bike elettrici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 gen - Poste Italiane sta lavorando allo sviluppo di nuovi prototipi di cargo e-bike elettrici a tre ruote, in collaborazione con il Centro nazionale per la mobilita' sostenibile MoSt e in partnership tecnologica con aziende dell'automotive. E' quanto comunica la societa' in una nota, specificando che il team di progetto, oltre a Poste Italiane, e' composto da Italian Aluminium Technology, Pirelli e da ricercatori della Universita' degli Studi di Firenze, dell'Universita' degli Studi di Bergamo e del Politecnico di Milano. Tra i principali obiettivi del progetto, in fase sperimentale in Puglia, c'e' anche l'integrazione di una sofisticata componente tecnologica per rafforzare la sicurezza nelle fasi di recapito di posta e pacchi. Il prototipo della cargo e-bike di Poste Italiane e' caratterizzato da una capacita' di carico superiore rispetto alle biciclette tradizionali, grazie a un vano modulare capiente fino a 700 litri, per un massimo di 100 chilogrammi. La configurazione a tre ruote, inoltre, offre maggiore stabilita' durante la guida e consente di operare in modo sicuro anche in aree con traffico intenso o con pavimentazioni irregolari. La velocita' massima e' limitata a 25 chilometri orari come previsto dalla normativa per i veicoli leggeri a pedalata assistita.

