Poste: in Dpcm paletto 35% in mano pubblica ma ancora da definire quota da cedere - 2

Nel 2016 l'opv poi svanita progettata dal governo Renzi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 gen - La preparazione di un Dpcm per far scendere lo Stato al 35% in Poste Italiane riporta indietro gli orologi di oltre 7 anni: a giugno 2016 il Consiglio dei ministri presieduto da Matteo Renzi trasmise alle Camere uno schema di Dpcm per la cessione di ulteriori quote di Poste Italiane con un testo probabilmente sovrapponibile a quello allo studio da parte del governo Meloni. L'obiettivo era 'l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal ministero dell'Economia e delle Finanze detenuta in Poste Italiane' che consenta il mantenimento di una partecipazione statale 'non inferiore al 35%'. Anche in quel caso la modalita' indicata era una 'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali'. Il terzo punto dello schema di Dpcm suggeriva la possibilita' di ricorrere a forme di incentivazione per favorire la partecipazione all'offerta da parte dei risparmiatori e dei dipendenti. L'obiettivo temporale era quello di un collocamento dopo l'estate, ma l'operazione si scontro' con la turbolenza dei mercati finanziari dopo il referendum sulla Brexit e in vista di due passaggi delicati come, a livello internazionale, le elezioni Usa che portarono alla Casa Bianca Donald Trump e, in Italia, il referendum costituzionale del 4 dicembre a seguito del quale lo stesso Renzi lascio' Palazzo Chigi. I tentativi dei mesi successivi fatti dal ministro dell'Economia Giancarlo Padoan per riportare il dossier Poste d'attualita' non ebbero pero' esito e la seconda tranche di privatizzazione di Poste fini' in un nulla di fatto.

Fon

(RADIOCOR) 26-01-24 19:57:52 (0652) 5 NNNN