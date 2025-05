Poste: con ok soci a cedola 2024 a Cdp 493,7mln, al Mef 412,7 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 mag - A Cdp, che controlla il 35% di Poste Italiane, va una maxicedola da 493,7 milioni; al ministero dell'Economia e Finanze, che ha il 29,26% del gruppo, una da 412,7 milioni. Con il via libera dell'assemblea di Poste Italiane alla cedola da 1,08 euro per azione per il 2024 sono questi i dividendi che spettano ai due soci pubblici del gruppo guidato da Matteo Del Fante.

In totale nel 2024 e' prevista la distribuzione di dividendi per 1,41 miliardi di euro (rispetto agli 1,044 miliardi del 2023), in crescita del 35% rispetto all'anno precedente.

Nel 2023 a Cassa Depositi e Prestiti erano spettati 365,7 milioni, al Mef 305,7 milioni.

Sim

(RADIOCOR) 30-05-25 16:54:10 (0549) 5 NNNN