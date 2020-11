Portale Sardegna: dal 7 dicembre lancia nuova piattaforma per agenzie viaggio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 nov - Portale Sardegna, quotato sul mercato Aim Italia, dal prossimo 7 dicembre rendera' disponibile 'Welcome to Italy', una piattaforma di promozione turistica che andra' in esclusiva alla rete di 1.200 agenzie di Welcome Travel. La piattaforma punta a far conoscere, con una modalita' innovativa, nuovi itinerari turistici in Italia in zone meno conosciute dal turismo nazionale ed estero, fuori dai circuiti classici delle citta' d'arte. Massimiliano Cossu, amministratore delegato di Portale Sardegna, spiega che il nuovo prodotto punta a intercettare una nuova clientela che non si affida alle agenzie di viaggio ma che "disintermedia e si rivolge ai canali online". Il nuovo prodotto non nasce come risposta alla pandemia ma punta a completare l'offerta delle agenzie di viaggio che fanno incoming.

