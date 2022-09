Portale Sardegna: costituita Welcome to Italy corp. a New York

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 set - Portale Sardegna, online travel agency quotata su Euronext Growth Milan, annuncia la costituzione di Welcome to Italy Corp., societa' di diritto americano che sara' controllata interamente. L'obiettivo della nuova filiale, che ha sede a New York, e' avviare le attivita' di internazionalizzazione del prodotto Welcome to Italy, il sistema di promozione e distribuzione turistica locale su scala nazionale che intende trasformare il patrimonio turistico italiano in prodotti turistici che possano realizzare flussi incoming nei territori di appartenenza; la piattaforma e' in fase di ultimazione e il lancio definitivo e' previsto entro fine anno. Il Consiglio di Amministrazione di Welcome to Italy Corp sara' composto da 3 Membri: Massimiliano Cossu, che ricoprira' la carica di Amministratore Delegato; Giuseppe Careddu, che vanta un'importante esperienza nel mondo del travel sul mercato americano; l'avvocato Luca Melchionna, founder of Melchionna PLLC studio con sede legale a New York, che assiste e rappresenta diverse societa' nel settore IT, prevalentemente europee. Massimiliano Cossu, CEO di Portale Sardegna e di Welcome to Italy Corp. ha dichiarato: 'Per conquistare la clientela americana abbiamo bisogno di presidiare con maggiore efficacia il territorio, le interlocuzioni che abbiamo avuto nell'ultimo periodo e le partnership sulle quali stiamo lavorando ci convincono del fatto che questa sia la strada giusta. Il nostro intento e' utilizzare New York non solo per le potenzialita' della clientela americana ma soprattutto come Hub per raggiungere i mercati internazionali'.

com-A2

(RADIOCOR) 16-09-22 09:32:39 (0173) 5 NNNN