Porsche: holding completa acquisizione quota 25% casa automobilistica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 gen - Porsche Holding ha concluso l'acquisizione di una quota del 25% piu' una azione del capitale di Porsche Ag. L'operazione e' stata realizzata in due tranche e la seconda ha riguardato il 7,5% del capitale ordinario della casa automobilistica. Questa acquisizione e' stata finanziata con la distribuzione di un dividendo straordinario da parte di Volkswagen Ag. La quota del dividendo straordinario di circa 3,1 miliardi di euro attribuibile a Porsche Holding e' stata utilizzata quasi completamente (3 miliardi) per l'acquisto della seconda tranche di azioni di Porsche Ag, viene specificato in una nota. 'Con l'acquisizione delle azioni ordinarie di Porsche Ag, siamo riusciti ad allargare il nostro portafoglio con un secondo investimento principale che distribuisce elevati dividendi. Il capitale a debito raccolto per questa acquisizione non modifica la nostra stabile politica dei dividendi. Una parte significativa dei dividendi ricevuti dalle nostre attivita' sara' utilizzata per consentire ai nostri azionisti di partecipare in modo appropriato al successo di Porsche Holding. Allo stesso tempo, utilizzeremo i dividendi per ridurre rigorosamente le nostre passivita' finanziarie', ha dichiarato Johannes Lattwein, consigliere di gestione di Porsche Holding, responsabile per Finanza e IT.

Tenendo conto del dividendo straordinario di Volkswagen, per l'acquisizione della quota in Porsche Ag la holding ha speso circa 10,1 miliardi di euro e ha visto aumentare il debito di 7,1 miliardi.

Com-Fla-

