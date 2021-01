Porsche: -3% a 272.162 consegne auto 2020, -9% in Europa e +3% in Cina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 gen - Nel 2020 Porsche ha consegnato complessivamente 272.162 nuovi veicoli in tutto il mondo, in calo del 3% rispetto al risultato record del 2019 (quando sono state consegnate 280.800 vetture). 'La crisi dovuta al coronavirus ha rappresentato una grande sfida a partire dalla primavera del 2020.

Ciononostante, siamo riusciti a mantenere le consegne relativamente stabili per tutto l'anno", ha dichiarato Detlev von Platen, membro del consiglio di amministrazione e responsabile Vendite e Marketing di Porsche AG. 'La nostra gamma di prodotti nuovi e accattivanti, il successo riscosso dalla Taycan come prima Porsche completamente elettrica e il carisma del nostro marchio hanno, insieme, contribuito a questo risultato positivo nonostante i tempi difficili', ha aggiunto. Andando a vedere i modelli nel dettaglio, le consegne di Taycan sono state pari a 20.015 nel 2020, nonostante un arresto della produzione di sei settimane a causa del Covid-19. Con 92.860 esemplari venduti, la Cayenne si colloca in testa alle vendite, che sono aumentate dell'1% rispetto all'anno precedente. In totale, sono state consegnate 21.784 vetture della linea 718, il 6% in piu' rispetto all'anno precedente. Le consegne della Porsche 911 hanno raggiunto le 34.328 unita'. A livello geografico, in Europa le consegne sono calate del 9% a 80.892 unita' (in Germania -17% a 26.152), in America sono scese dell'8% a 69.629 unita' (-7% negli Usa a 57.294), nell'area Asia-Pacifico-Africa e Medio Oriente sono aumentate del 4% a 121.641 unita' (+3% in Cina a 88.968).

