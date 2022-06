Pop.Sondrio: nuovo piano "Next Step", vede utile a 323mln in 2025 -2

Prevede vendita di 580 mln Npl nel periodo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 giu - Il piano prevede una redditivita' core in crescita a 1,1 miliardi nel 2025 dagli 887 milioni del 2021, con margine di interesse in crescita del 6% medio annuo e commissioni nette del 5,5% medio annuo. Sul fronte della raccolta diretta, si vede 'un'importante crescita dei prestiti obbligazionari (+13,6% medio annuo), a fronte di depositi sostanzialmente stabili', mentre i crediti netti alla clientela sono attesi in aumento a 35,9 miliardi nel 2025 da 31,1 (circa +4% medio annuo).

L'istituto punta a una riduzione dello stock di Npl (-7% medio annuo) 'grazie sia al rafforzamento della macchina operativa interna sia a ulteriori cessioni di crediti deteriorati per un ammontare pari a circa 580 milioni complessivi in arco piano', con un'incidenza dei crediti deteriorati lordi inferiore al 4% dal 2024 e al 3,8% nel 2025 rispetto al 5,8% del 2021. Il costo del rischio e' visto a 47 punti base nel 2025 da 43 nel 2021 (anno record per qualita' degli attivi). Tra le leve che contribuiranno a raggiungere gli obiettivi l'istituto cita 'l'attivita' di Bps Suisse', che 'contribuisce oggi a circa il 9% dell'utile di gruppo e, essendo slegata dall'andamento dell'economia italiana, permette una diversificazione dei ricavi'. Tra i fattori abilitanti, la banca riconosce 'corporate identity, competenza, formazione e incentivi', con iniziative che 'mirano a preservare la corporate identity distintiva e al contempo far evolvere il set di competenze in chiave new ways of working con nuove modalita' di servizio al cliente', nonche' la 'sostenibilita' ambientale, sociale, etica e umana di tutta l'attivita''. Nel piano viene infatti dato 'particolare rilievo all'integrazione dei fattori Esg nel business e nell'operativita''.

