Popolare Sondrio: sbarca in Friuli con la prima apertura a Udine

Seguira' poi Trieste (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 dic - Banca Popolare di Sondrio prosegue nel piano di espansione territoriale nel Nord-Est inaugurando a Udine la prima filiale nella regione Friuli Venezia Giulia, che si aggiunge alle recenti aperture in Veneto in cui e' gia' presente con dieci filiali. La banca, gia' presente nell'area di Roma e in sette regioni (Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna), entra in un'area strategica sia per la sua posizione di confine con la Slovenia e l'Austria, sia per le previsioni di crescita che confermano la regione una delle piu' virtuose del Paese.

'Banca Popolare di Sondrio intende puntare su un territorio di primaria importanza", si legge in una nota. "In particolare, la scelta di Udine e' poi legata alla sua funzione amministrativa e culturale, essendo sede di numerosi uffici pubblici, ospedali, universita' e vari enti e associazioni, oltre ad avere un rilevante ruolo nel commercio, importante punto di riferimento per tutta la Regione'. Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato e direttore generale di Banca Popolare di Sondrio, annuncia poi 'la prossima apertura di una nuova filiale a Trieste'.

