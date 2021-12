Popolare Puglia Basilicata: vara nuovo piano al 2024, roe oltre il 6%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - Il cda della Popolare di Puglia e Basilicata ha varato il nuovo piano strategico triennale che stima, tra l'altro, nuove erogazioni per oltre 400 milioni l'anno e una crescita netta del risparmio gestito e assicurativo di oltre 300 milioni. A fine piano, nel 2024, l'istituto pugliese punta a raggiungere una redditivita' (Roe) superiore al 6%, un npl ratio netto al 3%, un indice di patrimonializzazione Tier1 (fully loaded) superiore al 14% a a contenere i costi: rapporto costo/ricavi al 65 per cento. "Gli importanti obiettivi che la Banca si e' data - dichiara in una nota il presidente Leonardo Patroni Griffi - consentono il soddisfacimento degli interessi dei diversi stakeholder, il tutto ponendo la banca in una prospettiva di sostenibilita' di lungo periodo al fianco delle migliori energie del territorio'. Per Alessandro Maria Piozzi, amministratore delegato, "il piano indica i nuovi obiettivi nel percorso di crescita della banca volti a darle il ruolo che le compete. Sono certo che le donne e gli uomini della Popolare di Puglia e Basilicata, che hanno dato sempre prova di professionalita' e di spirito di sacrificio, saranno all'altezza delle nuove sfide'.

