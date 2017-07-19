Popolare Puglia Basilicata: utile netto I semestre +63,4%, raccolta a 6,7 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 set - Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha approvato il resoconto intermedio al 30 giugno 2025, il primo successivo all'operazione di cessione di 14 filiali a Banco Desio perfezionata ad inizio dicembre 2024, che, si legge in una nota, "conferma la traiettoria di crescita e di consolidamento della redditivita' avviata nei precedenti esercizi". In particolare il comunicato di Bppb mette in evidenza un utile netto pari a 41,4 milioni di euro, +63,4% sul primo semestre 2024 e superiore al risultato dell'intero esercizio 2024. Il risultato accoglie il provento straordinario di 17 milioni di euro derivante dalla cessione del ramo di azienda merchant acquiring a Nexi, perfezionata il 31 maggio 2025, oltre che il minor contributo reddituale delle 14 filiali cedute nel 2024. Roe ordinario annualizzato pari al 13,1%. Impieghi in bonis in crescita di 72 milioni di euro da inizio anno a 2,2 miliardi di euro, raccolta complessiva da clientela stabile a 6,7 miliardi di euro. Npl lordo al 3,8% e Npl netto all'1,8% (in miglioramento rispetto a dicembre 2024). Lcr al 269% e Nsfr al 164% (ben oltre i minimi regolamentari). Cet1 ratio al 21,9%, in crescita grazie alla generazione organica di capitale. La Banca ha proseguito inoltre nel suo percorso di completamento degli interventi previsti nel Piano di azione ESG 2023-2025. Si evidenziano, in particolare, l'erogazione di mutui green Pari al 20% del totale erogazioni sui mutui a privati, la commercializzazione dei Sustainable Linked Loans pari al 21% del totale erogazioni alle imprese, il conseguimento della certificazione di parita' di genere ISO 125:2022 e il conseguimento di 4 progetti sui 16 definiti a Piano per Gestioni carriera, Equita' salariale, Genitorialita' e Cura, Conciliazione dei tempi vita-lavoro.

