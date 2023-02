Popolare Puglia Basilicata: utile netto 2022 cresce a 22,2 milioni

Risultato record per la banca di Altamura (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 feb - Risultati record per la Popolare di Puglia e Basilicata nel 2022. La banca, guidata dall'amministratore delegato Alessandro Piozzi, ha realizzato un utile netto di 22,2 milioni, il piu' alto nella storia della banca che ha sede ad Altamura, piu' che raddoppiato rispetto all'esercizio precedente. L'utile lordo e' pari a 32,9 milioni dopo aver spesato oneri di sistema per 8,1 milioni. La crescita dell'utile, si legge in una nota, e' ascrivibile principalmente ad un costo del credito che beneficia di una qualita' del portafoglio elevata, ad una gestione prudente e flessibile del portafoglio finanziario e ad una consolidata attivita' di contenimento dei costi (-1,9% anno su anno a parita' di perimetro, per un cost/income gestionale che scende sotto la soglia del 70%). Forte la crescita del margine di interesse: a 105,6 milioni dai 71,1 milioni realizzati nel 2021. Gli indicatori di solidita' patrimoniale di Bppb evidenziano un patrimonio netto di 284,8 milioni e i ratio patrimoniali registrano un Cet1 al 15,2 % (14,5% nel 2021), al netto del dividendo proposto (0,07 euro in aumento dagli 0,04 euro della cedola 2021).

com-Ggz

(RADIOCOR) 22-02-23 19:27:26 (0608) 5 NNNN