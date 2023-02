Popolare Puglia Basilicata: utile netto 2022 cresce a 22,2 milioni -2

Nuove erogazioni a famiglie e imprese per 385 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 feb - Lo scorso anno la Popolare di Puglia e Basilicata ha potuto beneficiare interamente dell'apporto dei dodici sportelli ex gruppo Intesa acquistati nel maggio del 2021. L'Ebidta si e' attestato a 44,2 milioni. Il totale degli impieghi evidenzia un incremento dell'8%, da attribuire, scrive la banca in una nota, essenzialmente alla crescita della componente dei titoli valutati al costo ammortizzato (principalmente titoli di Stato) per oltre 430 milioni. I crediti a clientela (in bonis) sono pari a 2,54 miliardi (-2,3% su anno precedente) tuttavia le nuove erogazioni a famiglie e imprese sono state pari a 385 milioni. In calo ulteriore i crediti deteriorati netti a 51 milioni (-20% sull'anno precedente). 'Il 2022 e' stato un anno di crescita per la nostra Banca, in tutti i settori. Unitamente alla migliore performance, di sempre, con un elevato livello di solidita' patrimoniale, la Banca ha confermato la vicinanza alle imprese, alle famiglie e al territorio dimostrando una sensibilita' particolare ai temi della sostenibilita' sociale, ambientale ed economica" dichiara il Presidente, Leonardo Patroni Griffi.

L'amministratore delegato Piozzi ricorda che i risultati "sono stati raggiunti grazie allo straordinario impegno e all'alto senso di responsabilita' delle nostre persone. Consapevoli dei nostri mezzi, possiamo guardare al futuro con ottimismo e coraggio".

com-Ggz

(RADIOCOR) 22-02-23 19:44:41 (0625) 5 NNNN