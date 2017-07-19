Popolare Puglia Basilicata: stima Roe al 10% nel nuovo piano al 2028

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 lug - Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha approvato il nuovo piano strategico 2026-2028 nel quale stima di raggiungere, a fine periodo, un roe del 10%, un Cet1 ratio superiore al 22%, e un npe ratio netto inferiore al 2,3 per cento. La banca con sede ad Altamura, candidata per l'acquisizione di BdM Banca in cordata con Iccrea, prevede uno sviluppo, in coerenza con il profilo di banca popolare, territorialmente radicata e orientata alle famiglie e alle imprese del Mezzogiorno.

Il nuovo piano, si legge in una nota, si colloca al termine di un ciclo di profonda trasformazione, avviato con l'acquisizione del ramo ex Ubi nel 2021, proseguito con l'integrazione e razionalizzazione del perimetro operativo, la migrazione al nuovo sistema informativo, la cessione di 14 filiali a Banco Desio, la partnership con Nexi e le iniziative di consolidamento e derisking del portafoglio crediti. All'avvio del nuovo triennio, la Banca si presenta con una struttura patrimoniale rafforzata, elevati livelli di liquidita', una qualita' del credito superiore ai concorrenti di pari stazza e livelli di redditivita' sostenibili.

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