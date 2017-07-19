Popolare Puglia Basilicata: mantiene per il 2026 certificazione parita' genere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha ottenuto a gennaio la riconferma della Certificazione per la Parita' di Genere, a seguito del positivo esito dell'audit di mantenimento condotto dall'ente certificatore BSI (British Standards Institution).

Il rinnovo della certificazione, si legge in una nota, con un punteggio incrementato rispetto all'anno precedente, conferma la solidita' del percorso intrapreso dalla banca e l'efficacia delle politiche e dei processi adottati a sostegno della parita' di genere, dell'equita' e dell'inclusione, in coerenza con i principi di responsabilita' sociale e di sostenibilita' che guidano l'azione dell'istituto con sede ad Altamura. "Questo importante riconoscimento - commenta il Presidente, Leonardo Patroni Griffi - conferma la validita' delle scelte strategiche compiute dalla Banca e l'attenzione costante verso una cultura aziendale fondata sul rispetto, sulla valorizzazione delle persone e sulle pari opportunita'. La parita' di genere e' per noi un valore strutturale, che orienta le decisioni e rafforza il nostro ruolo di istituto responsabile e vicino ai territori".

