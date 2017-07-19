Popolare Puglia Basilicata: intesa con Ismea amplia sostegno all'agribusiness

Nuovi strumenti finanziari e agevolativi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 lug - - Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha siglato una convenzione con Ismea finalizzata a rafforzare il supporto finanziario alle imprese agricole del territorio. La partnership consolida il percorso gia' intrapreso da alcuni anni dalla banca, si legge in una nota, a sostegno dell'agribusiness, ampliando ulteriormente gli strumenti finanziari e agevolativi a disposizione delle imprese agricole.

Grazie all'accordo la Bppb introduce un nuovo modello operativo volto a semplificare il processo di acquisizione della garanzia Ismea a supporto delle operazioni di finanziamento. Bppb si avvarra' della collaborazione del partner Crif. 'Questa collaborazione - dichiara Francesco Paolo Acito, Condirettore Generale Bppb - rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso con cui sosteniamo l'economia reale e il comparto agricolo, attraverso la messa a disposizione di strumenti sempre piu' efficaci a supporto degli investimenti. L'agricoltura rappresenta un asset fondamentale per il territorio e riteniamo essenziale favorire un accesso al credito sempre piu' qualificato, in linea con il paradigma Esg, gia' da tempo perseguito dalla Banca' com-Ggz.

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