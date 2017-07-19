Popolare Puglia Basilicata: assemblea in agosto per delega aumento fino a 100 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 lug - Popolare Puglia e Basilicata, in gara per l'acquisizione in cordata con Iccrea di Banca del Mezzogiorno, convoca i soci, per il tramite del rappresentante designato, per affidare al cda la delega per un aumento di capitale fino a 100 milioni. La convocazione, per il prossimo tre agosto, e' firmata dal presidente Leonardo Patroni Griffi. In sede straordinaria, si legge, c'e' la revoca di una precedente delega assegnata nell'aprile 2022 e non esercitata e la concessione di una nuova. Il cda quindi potra' decidere l'aumento di capitale a pagamento, anche in via scindibile, in una o piu' volte, per un importo massimo complessivo di 100 milioni anche a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento anche con l'esclusione del diritto di opzione che potrebbe presupporre l'intervento a sostegno di uno o piu' nuovi soci finanziatori.

La banca con sede ad Altamura, quindi, prepara le 'munizioni' per la partita dell'acquisto della piu' grande banca del Sud con l'aiuto del partner cooperativo che ha interesse a rilevare sportelli di BdM Banca in Puglia ed in Abruzzo per affidarli alle banche cooperative aderenti gia' presenti in quei territori.

Ggz

(RADIOCOR) 17-07-26 18:58:37 (0549) 5 NNNN