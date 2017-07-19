Popolare Lazio: Tribunale Roma impone voto segreto in assemblea su rinnovo cda -2

'segretezza evita condizionamenti nell'esprimere preferenza' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - Il giudice del Tribunale di Roma nell'ordinanza osserva che vi sono stati "contributi dottrinali e pronunce giurisprudenziali che, nel valorizzare l'autonomia statutaria, hanno ritenuto legittima la previsione statutaria del voto segreto". Il giudice arriva ad affermare che la norma del codice civile sulle spa (articolo 2375), che richiede che dal verbale risulti l'identificazione dei soci, favorevoli, astenuti o dissenzienti "non costituisca una norma inderogabile" per le cooperative, salvaguardando "le avvertite esigenze di queste ultime" che hanno, per prassi, inserito la previsione del voto segreto per la nomina o la sostituzione delle cariche sociali. Nell'ordinanza il giudice aggiunge: "se il senso del voto segreto e' quello di evitare condizionamenti nella libera espressione delle proprie preferenze, e' evidente che anche la votazione preliminare sulle modalita' di votazione sia espressa a voto segreto, essendo prodromica alla votazione sulle cariche". Nel caso specifico della Popolare del Lazio, poi, il Tribunale di Roma osserva che proprio la circostanza che per la prima volta nella storia della Popolare con sede nei Castelli Romani, si prospetti un ballottaggio tra due liste (chi vince conquista 10 consiglieri su 11, ndr) abbia, come conseguenza, che la scelta del Presidente 'di sottoporre alla deliberazione dell'assemblea, la facolta' di votare per il rinnovo delle cariche a voto palese, invece che a voto segreto, come previsto specificatamente dallo Statuto, non (sia) neutra rispetto alla tutela della libera ed incondizionata manifestazione della propria preferenza sia per le modalita' di voto sia per la lista candidata'.

Ggz

(RADIOCOR) 25-04-26 14:51:25 (0326) 5 NNNN