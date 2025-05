Popolare Lazio: ok soci a bilancio 2024 e distribuzione cedola 1 euro per azione

Prima assemblea guidata da presidente Sabrina Morelli (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mag - Via libera dei soci della Popolare del Lazio al bilancio 2024 e alla ripartizione dell'utile che va per oltre 1,5 milioni alle riserve e per 6,77 milioni per la distribuzione del dividendo pari a 1 euro per azione. L'assemblea, svoltasi domenica, e' la prima sotto la presidenza di Sabrina Morelli, prima donna a guidare il gruppo bancario in 120 anni di storia. Morelli nel marzo scorso e' stata nominata presidente a seguito della scomparsa del predecessore, il notaio Edmondo Capecelatro.

L'assemblea della banca, che in sede straordinaria ha approvato alcune modifiche statutarie, in sede ordinaria ha anche integrato il cda con la nomina di Claudio Iovieno e, tra le altre delibere, ha autorizzato il cda all'acquisto di azioni proprie, in una o piu' soluzioni e sino all'assemblea ordinaria 2026 per l'approvazione del bilancio 2025 e comunque per la durata non superiore a diciotto mesi.

