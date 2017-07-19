Popolare Lazio: in assemblea ampia affermazione lista del cda (RPT)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 apr - La lista del cda ottiene una larga affermazione (83,4%) all'assemblea dei soci della Popolare del Lazio che si e' svolta domenica. Conferma quindi al vertice per la presidente, Sabrina Morelli, e per l'amministratore delegato Massimo Lucidi. La presenza di una lista antagonista, una prima volta nella storia della banca popolare che ha sede a Velletri (Roma), Socinsieme Bpl, ha portato all'assegnazione di un seggio con l'ingresso in cda del capolista, Piero Guidaldi. Su **circa 2.500** soci presenti all'assemblea, 2.035 hanno riconfermato fiducia al cda uscente e 406 soci hanno optato per i nomi di SocInsieme.

Il momento clou della partita sulla governance e' stato il voto segreto, imposto da un'ordinanza del Tribunale di Roma, sulla decisione di utilizzare il voto palese per decidere sul rinnovo del consiglio. La votazione si e' conclusa con 1.935 voti per il voto palese e 564 per il voto segreto. In cda entrano anche Bernardino Quattrociocchi, Maria Serena Angelini, Paolo Bologna, Corrado Capozzi, Claudio Iovenio e Raffaella Romagnoli. L'assemblea ha quindi approvato l'introduzione delle azioni di finanziamento, considerata un'opportunita' per rafforzare ulteriormente la patrimonializzazione del gruppo (330,1 milioni), senza incidere sul ruolo centrale dei soci cooperatori.

Ggz

(RADIOCOR) 27-04-26 18:29:31 (0519) 5 NNNN