Popolare Lazio: in assemblea ampia affermazione lista del cda -2

Dividendo in pagamento a maggio e a dicembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 apr - La banca in una nota diffusa oggi ricorda che l'assemblea ha deliberato anche la distribuzione di un dividendo pari a 1,50 euro per azione (superiore di 50 centesimi rispetto a quello pagato nel 2025), da corrispondersi in due distinte tranche: una pari a 1,2 euro a maggio 2026 e una differita di ulteriori 0,30 euro a dicembre 2026. La presidente, Sabrina Morelli, nella nota aggiunge: "nel ringraziare tutti i soci per la partecipazione cosi' elevata e per lo spirito costruttivo e professionale con cui sono stati trattati i vari interventi durante i lavori assembleari, desidero rivolgere i migliori auguri di buon lavoro ai componenti del cda, nella certezza che sapranno contribuire con competenza e senso di responsabilita' al perseguimento degli obiettivi della Banca".

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(RADIOCOR) 27-04-26 18:31:22 (0523) 5 NNNN