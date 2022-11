Popolare Lazio: faro Bankitalia su bocciatura fusione Blu Banca-Valconca

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 nov - C'e' un faro acceso da parte della Banca d'Italia dopo la clamorosa e imprevista bocciatura della fusione per incorporazione tra Blu Banca, controllata del gruppo Popolare Lazio, e la riminese Popolare Valconca spa, gia' approvata dagli organi della banca gruppo laziale presieduta da Cesare Mirabelli. Il no dei soci di Banca Valconca e' arrivato domenica pomeriggio. L'operazione era stata autorizzata da via Nazionale e ora l'ipotesi di un commissariamento del piccolo istituto romagnolo non e' da escludere mentre fonti bancarie indicano a Radiocor che un intervento preventivo del Fondo interbancario di tutela dei depositi guidato da Salvatore Maccarone sarebbe altamente improbabile. La questione verra' portata all'attenzione del Direttorio; una nuova crisi di una piccola banca non e' certo un buon viatico per l'ultimo anno di Visco alla guida di via Nazionale, che vigila direttamente sulle banche less significant. I rispettivi cda avevano varato l'operazione a giugno ma i soci della ex popolare riminese hanno votato in maggioranza contro l'operazione. Le rassicurazioni al territorio da parte dei laziali, le concessioni in termini di governance e di mantenimento del marchio in Emilia Romagna, non sono tate evidentemente ritenute sufficienti dai circa 4.800 soci dell'istituto, da anni in difficolta', il cui board aveva approvato senza indugio la fusione. Profondo rammarico si raccoglie in ambienti del gruppo Popolare del Lazio dopo il lavoro sprecato di molti mesi. Il numero uno operativo di Blu Banca, l'amministratore delegato Massimo Lucidi, a settembre in un'intervista al dorso Centro de Il Sole 24 Ore riponeva grandi aspettative sulla fusione, un passo verso il progetto di quotazione di Blu Banca. Banca Valconca avrebbe apportato 17 filiali e 160 dipendenti, 900 milioni di raccolta e 680 di impieghi e fatto fare un salto in avanti alla taglia di Blu Banca (gia' Banca Sviluppo Tuscia), con un attivo che sarebbe cresciuto a 5 miliardi.

