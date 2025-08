Popolare Cortona: utile semestrale cresce a 2,1 milioni (+21%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 ago - Popolare di Cortona archivia il semestre con un utile netto in rialzo a 2,16 milioni (+21%). Il prodotto bancario (la somma di impieghi, raccolta diretta e indiretta) e' cresciuto nel primo semestre del 5,9% rispetto al semestre 2024 corrispondente.

Il margine di interesse nel semestre e' calato del 19,1% a seguito della variazione dei tassi di politica monetaria; in progresso le commissioni nette (+2,6%). Come conseguenza decresce anche margine di intermediazione (- 14,3%). Sul fronte dei costi, i costi operativi sono in calo del 3,2%, pur considerando l'aumento delle spese per il personale. La raccolta diretta da clientela cresce del 4,5% mentre gli impieghi diretti alla clientela sono in calo dell'1,4 per cento. Sul fronte della solidita' patrimoniale i ratios di vigilanza (Cet 1, Tier 1 e Total capital) registrano "un buon incremento" rispetto al primo semestre 2024 (20,72% verso 17,82%) e si collocano al di sopra dei coefficienti minimi comunicati dalla Banca d'Italia a seguito dell'esito del processo di revisione e valutazione prudenziale Srep.

com-Ggz

(RADIOCOR) 06-08-25 17:14:27 (0573) 5 NNNN