Popolare Bari: ex Commissari, fatto possibile per ristoro piccoli azionisti

Audizione in Commissione Senato in parte segretata (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 gen - Per il ristoro dei piccoli azionisti della Popolare di Bari gli ex Commissari straordinari della banca Antonio Blandini e Enrico Ajello affermano che con la loro proposta di assegnazione di azioni gratuite, realizzata nel 2020, sono intervenuto "nei limiti del possibile" considerando che i commissari straordinari non hanno la flessibilita' che puo' avere un cda. Nel 2020, grazie al contributo offerto dal Fitd, ai piccoli azionisti di Bari, contestualmente alla trasformazione in spa della banca, vennero date azioni gratuite della banca per un controvalore, complessivo, di 20 milioni. Il ristoro riguardo' pero' solo azionisti che non avevano posizioni deteriorate nei confronti della banca (sofferenze o incagli) escludendo quindi una fetta di azionisti-clienti affidati. "Saremmo felici se la politica oggi potesse dare risposta a quelle crisi" ha detto l'ex Commissario della Popolare di Bari Antonio Blandini rispondendo alla domanda del presidente Zanettin su un eventuale nuovo fondo Fir per i piccoli azionisti della ex popolare oggi sotto le insegne del Mediocredito Centrale.

L'ultima parte dell'audizione, su richiesta dei commissari, si e' svolta in modalita' segretata, sugli aspetti penali della vicenda. Il commissariamento della ex Popoalre di Bari fu molto rapido: dal dicembre 2019 all'ottobre 2020 e porto' al salvataggio della maggiore banca del Mezzogiorno soprattutto grazie all'intervento, privato, delle banche concorrenti attraverso il consorzio Fitd che sostenne l'onere maggiore della crisi.

Ggz

