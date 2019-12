PopBari: Bankitalia, con liquidazione costo per Fitd 4,5 mld -2

Valore azioni in mano ai soci pari in media a 5.900 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 dic - Via Nazionale sottolinea poi la rilevanza della Banca per l'economia meridionale. La Popolare di Bari ha poco meno di 600mila clienti, tra cui oltre 100.000 aziende; a queste ultime e' riferibile circa il 60% degli impieghi (6 miliardi circa). I depositi da clientela ammontano a 8 miliardi, di cui 4,5 miliardi sotto i 100.000 (protetti, quindi, dal Fitd). La Banca, aggiunge via Nazionale, ha quote di mercato significative, nell'intorno del 10%, sia degli impieghi sia della raccolta, in Puglia, Basilicata e Abruzzo

Il radicamento capillare della banca e la sua natura di cooperativa sul territorio hanno determinato l'ampia diffusione degli strumenti finanziari emessi dalla popolare. Il numero dei soci e' pari a 70mila circa, con quote di partecipazione mediamente pari a 2.500 azioni, corrispondenti a 5.900 euro, considerando l'ultimo prezzo rilevato sul mercato Hi-MTF prima della recente sospensione (2,38euro). Le obbligazioni della banca (senior e subordinate), pari nel complesso a 300 milioni, sono per oltre i due terzi in mano a privati e clientela al dettaglio.

