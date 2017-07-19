Pop Puglia Basilicata: soci rinnovano delega aumento capitale fino a 100 milioni

La banca potra' emettere azioni di finanziamento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ago - Via libera dall'assemblea straordinaria di Banca Popolare di Puglia e Basilicata al rinnovo della delega al cda per un aumento di capitale a pagamento fino a 100 milioni. L'assemblea, svoltasi con il meccanismo del rappresentate designato, ha anche approvato una modifica statutaria che consentira' all'istituto popolare di emettere azioni di finanziamento, una novita' che di recente e' stata adottata anche da una 'consorella', Banca di Credito Popolare, per un'operazione di rafforzamento patrimoniale. Oltre 2.800 i soci rappresentati per delega e alta l'adesione ai punti proposti all'odg si legge in una nota. Il presidente della banca, in corsa per l'acquisto di BdM Banca, Leonardo Patroni Griffi, ha dichiarato: 'Siamo molto soddisfatti della condivisione espressa dalla compagine sociale, che ha partecipato numerosa, nonostante il periodo estivo, tramite il Rappresentante Designato, a questa Assemblea. Da oggi la Banca dispone di uno Statuto aggiornato alle piu' importanti novita' normative e quindi di un maggior ventaglio di opportunita' di governo societario'.

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(RADIOCOR) 04-08-26 15:30:18 (0467) 5 NNNN