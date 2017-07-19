Pop Puglia Basilicata: soci rinnovano delega aumento capitale fino a 100 milioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ago - La banca con sede ad Altamura, nel dettaglio, ha rinnovato la delega al cda per un aumento di capitale a pagamento, anche in via scindibile e in una o piu' volte, per un importo massimo complessivo di 100 milioni 'anche a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-quater del Tub, da esercitarsi entro cinque anni dalla deliberazione assembleare e nel rispetto della normativa applicabile'.

Tra le modifiche statutarie, si legge, la possibilita' di esercitare il diritto di voto anche tramite il Rappresentante Designato, l'introduzione di un'ulteriore categoria di azioni, le azioni di finanziamento appunto, e l'istituzione della figura del Condirettore Generale, di recente nominato dopo l'avvicendamento al vertice, con l'uscita, per quiescenza, dell'amministratore delegato Alessandro Maria Piozzi, sostituito da un tandem formato dal Direttore Generale Vittorio Sorge e dal Condirettore Generale, Francesco Paolo Acito.

Ggz

(RADIOCOR) 04-08-26 15:35:47 (0476) 5 NNNN